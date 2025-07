So schalten Sie in „Mario Kart“ absolut alles frei

Nintendo hält bei seinem neuen Funracer „Mario Kart World“ auf der Switch 2 an einer alten Tugend fest, die anderswo längst kostenpflichtigen DLCs gewichen ist: Im Spiel lassen sich zahlreiche Dinge freischalten – durch spielerische Leistung oder als Easter-Egg. Wie Sie am schnellsten alles freischalten und in der nächsten Multiplayer-Partie als Profi dastehen, erfahren Sie in unserem großen Guide.