Phänomen Prügelspiele: Virtuell auf der Blutwiese

Es geht wieder auf die virtuelle „Blutwiese“: Am 26. Jänner veröffentlicht Bandai-Namco den achten Teil der „Tekken“-Reihe - einen Herausforderer für die Prügelspiele „Street Fighter“ und „Mortal Kombat“, die schon 2023 in eine neue Runde gingen. Obwohl das Phänomen schon 40 Jahre alt ist, übt es auf Millionen Spieler immer noch ungebrochene Faszination aus. Aber was ist so befriedigend daran, sich virtuell die Visage zu polieren?