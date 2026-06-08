Chipriese Nvidia schmiedet Allianzen in Südkorea

Nvidia treibt den Ausbau von KI-Rechenzentren mit neuen Partnerschaften in Südkorea voran. Der US-Chipkonzern habe am Montag anlässlich eines Besuchs von Firmenchef Jensen Huang Vereinbarungen mit SK Hynix, Naver und Doosan bekanntgegeben.
Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Mit SK Hynix wurde eine mehrjährige Technologiepartnerschaft für Speicherchips der nächsten Generation geschlossen, die eine stabile Versorgung sichern und neue KI-Bereiche erschließen soll.
Das Schwesterunternehmen SK Telecom plant zudem eine KI-Cloud im Gigawatt-Maßstab mit einem ersten Rechenzentrum ab 2027. Der Internetkonzern Naver und der Mischkonzern Doosan wollen Nvidia-Technologie für eigene KI-Rechenzentren nutzen.
Doosan, das Materialien für Nvidias Blackwell-Chips herstellt, erwartet im Gegenzug den Einsatz seiner Energielösungen bei dem US-Konzern und will dessen physische KI-Technologie nutzen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
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