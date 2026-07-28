Tiroler wurden 1000 Mal vor Muren und Co. gewarnt

Apps für das Smartphone bzw. das iPhone gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Eine davon ist die Land Tirol App. Online auf den mobilen Geräten ging die Informationsplattform vor sechs Jahren. Laut den Verantwortlichen im Landhaus ein Erfolgsprojekt, wie mit einer aktuellen Bilanz untermauert wird. Seit der Einführung wurden rund 1000 Push-Nachrichten versendet und die Bevölkerung dadurch über Extremereignisse wie Hochwasser, Muren, Großbrände oder längere Straßensperren informiert.