Gaffer-Drohne störte Polizeieinsatz bei Brand

Erst als die Unbekannten mit ihrer Drohne wegflogen, konnte die Polizei das eigene Flugobjekt steigen lassen. „Der Einsatz wurde behindert. Die Besitzer der fremden Drohne konnten nicht ausfindig gemacht werden“, heißt es seitens der Polizei auf „Krone“-Anfrage. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um Schaulustige gehandelt hat.