Von der Champions League ins heimische Unterhaus

Aus Liebe zum Spiel! Es war ihr Beruf, ihr Alltag, ihr Leben – sie mussten dem Fußball über Jahre alles unterordnen. Vergangenheit – und trotzdem bleiben sie ihrer großen Leidenschaft treu. Die „Krone“ nahm in ganz Österreich das Unterhaus unter die Lupe und stöberte dabei überraschend viele Ex-Profis auf.
Sie spielten vor Massen, teilweise für richtig viel Geld. Die Jahre vergingen, die Liebe zum Spiel blieb. Weshalb etliche heimische Ex-Stars gerne im Fußball-Unterhaus ihre Knochen hinhalten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.