Von der Champions League ins heimische Unterhaus

Aus Liebe zum Spiel! Es war ihr Beruf, ihr Alltag, ihr Leben – sie mussten dem Fußball über Jahre alles unterordnen. Vergangenheit – und trotzdem bleiben sie ihrer großen Leidenschaft treu. Die „Krone“ nahm in ganz Österreich das Unterhaus unter die Lupe und stöberte dabei überraschend viele Ex-Profis auf.