Somalia-Piraten als weitere Bedrohung für Handel

Crew besteht aus Indern, Syrern, Jemeniten und Ägyptern

Der Großteil der 19-köpfigen Besatzung kommt den Angaben zufolge aus Indien. Die übrigen Besatzungsmitglieder seien Syrer, Jemeniten und Ägypter. Ein weiteres gekapertes Schiff, die unter syrischer Flagge fahrende und am 26. April gekaperte Sward, liegt demnach ebenfalls bereits vor dem Fischerdorf vor Anker. Es sei davon auszugehen, dass die Piraten die Asana weiter nach Süden in Richtung einer ihrer Hochburgen steuern wollen.