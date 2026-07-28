China wirft den USA „KI-Hegemonialismus“ vor

Anthropic verzeichnete nach eigenen Angaben mehr als 3,4 Millionen Interaktionen seines KI-Modells „Claude“ mit Nutzerkonten, die mit Moonshot in Verbindung gebracht werden. Demnach wurden Hunderte betrügerischer Konten genutzt, um unter anderem Claudes Fähigkeiten in logischem Denken, beim Programmieren und in der Datenanalyse zu testen. Moonshot bestreitet, dass die KI „Kimi K3“ ihre Leistungsfähigkeit der Destillation verdankt. Die Verbesserungen seien das Ergebnis einer überarbeiteten Software-Architektur.