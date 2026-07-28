„Stehen zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine“

Begrüßung im Schatten eines Flugzeugträgers

Burnham und Selenskyj trafen in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, wo man sich öffentlichkeitswirksam auf einem Marinestützpunkt im Schatten des Flugzeugträgers HMS Queen Elizabeth begrüßte, britische und ukrainische Militärangehörige, die an der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte beteiligt sind. Rund 200 ukrainische Soldaten und Seeleute nahmen zuletzt in Großbritannien an Übungen zur Sicherheit auf See und zur Minenabwehr teil. Sie sollen die Truppen unter anderem auf einen Einsatz im Schwarzen Meer vorbereiten.