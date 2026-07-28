Suri legt Nachnamen von Tom Cruise offiziell ab

Suri Noelle statt Suri Cruise: Die Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise hat ihren Nachnamen offiziell ändern lassen. Wählerverzeichnisse und Dokumente bestätigen die endgültige Distanzierung von ihrem berühmten Vater.
Es ist offiziell: Die Tochter der Hollywood-Stars Katie Holmes (47) und Tom Cruise (64) heißt rechtlich nicht mehr Cruise. Wie aus aktuellen Unterlagen zur Wählerregistrierung im US-Bundesstaat Pennsylvania hervorgehe, habe die 20-Jährige ihren Nachnamen legal in Noelle ändern lassen, berichtet das renommierte „People“-Magazin.
Damit entschied sich die Studentin der renommierten Carnegie Mellon University für den Zweitnamen ihrer Mutter Katie Holmes.
Namenswechsel deutete sich bereits 2024 an
Überraschend kommt dieser Schritt für Insider nicht. Bereits bei ihrem Highschool-Abschluss im Juni 2024 trat Suri in den Programmheften unter dem Namen Suri Noelle auf.
Kurz darauf meldete sie sich für ihr Studium in Allegheny County (Pennsylvania) unter dem neuen Namen zur Wahl an.
Während Suri ihren Highschool-Abschluss feierte, zeigte sich Vater Tom Cruise tausende Kilometer entfernt auf dem „Eras Tour“-Konzert von Taylor Swift in London. Berichten zufolge gilt das Verhältnis zwischen dem „Mission: Impossible“-Star und seiner Tochter seit der Scheidung von Katie Holmes im Jahr 2012 als vollkommen zerrüttet.
Katie Holmes stolz auf Tochter Suri
Mutter Katie Holmes betont in seltenen öffentlichen Statements immer wieder, wie stolz sie auf die Entwicklung ihrer Tochter ist.
Gegenüber dem Magazin „Town & Country“ schwärmte die ehemalige „Dawson’s Creek“-Darstellerin über den Lebensabschnitt ihrer Tochter an der Universität: „Ich bin so stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die räumliche Nähe vermissen, aber ich freue mich einfach riesig für sie. Es ist eine aufregende Zeit, in der man lernt, wer man selbst ist.“
Auch gegen Falschmeldungen verteidigt Holmes ihre Tochter vehement. Als Berichte auftauchten, Suri habe an ihrem 18. Geburtstag einen Millionen-Treuhandfonds von Tom Cruise geerbt, wies Holmes dies auf Instagram scharf zurück: „Komplett erfunden!“
Eigenes Leben fernab des Hollywood-Rummels
Suri Noelle, die im April 2006 geboren wurde und nach der aufsehenerregenden Trennung ihrer Eltern bei ihrer Mutter in New York heranwuchs, meidet das Rampenlicht weitgehend. Nur selten wird sie in der Öffentlichkeit gesehen. Mit der Namensänderung setzt Suri nun auch juristisch einen deutlichen Schlussstrich unter das Kapitel als Promi-Spross eines der bekanntesten Hollywood-Väter.
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