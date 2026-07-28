Suri legt Nachnamen von Tom Cruise offiziell ab

Gegenüber dem Magazin „Town & Country“ schwärmte die ehemalige „Dawson’s Creek“-Darstellerin über den Lebensabschnitt ihrer Tochter an der Universität: „Ich bin so stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die räumliche Nähe vermissen, aber ich freue mich einfach riesig für sie. Es ist eine aufregende Zeit, in der man lernt, wer man selbst ist.“