Rapid-Trainer: „Darauf kann ein jeder vertrauen!“

Das war Grün-Weiß auch beim ÖFB-Cupstart bei Wienerberg. 3:0-Sieg, Stürmerzugang Adamsen, der als einziger die völlige Rotation in der Startelf überlebt hatte, glänzte vor 1500 Fans per Doppelpack (seine ersten Pflichtspieltore) und Assist für Haidaras 3:0. Da nickte Hoff Thorup, der Amane, Cvetkovic oder Wurmbrand gar nicht in den Kader genommen hatte, unter dem Flutlicht am Wienerberg: „Wir haben viele Spieler eingesetzt, brauchen jeden fit – das versteht jeder.“