Rapid-Trainer: „Darauf kann ein jeder vertrauen!“

Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup war nach dem 3:0-Cupstart zufrieden, steht morgen vor dem Europacup-Aufstieg und verriet Mentales: „Darauf kann ein jeder vertrauen!“
Zwei Kunstrasen-Spiele – zwei (Pflicht-)Siege! Rapid startete positiv in die Bewerbssaison, kann im Normalfall schon mit dem Einzug in die dritte Conference-League-Qualirunde planen. Nach dem 3:1 bei Santa Coloma darf morgen daheim nichts passieren. „Nur der Aufstieg zählt“, weiß Cheftrainer Johannes Hoff Thorup. „Wir sind klarer Favorit. Aber jedes Spiel kann schwierig werden, wenn wir nicht bereit sind.“
Das war Grün-Weiß auch beim ÖFB-Cupstart bei Wienerberg. 3:0-Sieg, Stürmerzugang Adamsen, der als einziger die völlige Rotation in der Startelf überlebt hatte, glänzte vor 1500 Fans per Doppelpack (seine ersten Pflichtspieltore) und Assist für Haidaras 3:0. Da nickte Hoff Thorup, der Amane, Cvetkovic oder Wurmbrand gar nicht in den Kader genommen hatte, unter dem Flutlicht am Wienerberg: „Wir haben viele Spieler eingesetzt, brauchen jeden fit – das versteht jeder.“
„Das ist wichtig“
Der Chefcoach hatte in der Vorbereitung auch viel an Teamspirit, Leadership und Verantwortung gearbeitet. „Das ist wichtig. Es geht darum: Was tun wir, wenn wir ein Tor kassieren, ein Spiel verlieren oder gewinnen. Da gibt es Kernpunkte, denen die Spieler immer vertrauen können und die Klarheit bringen.“
Und Wienerberg? Der Ostliga-Aufsteiger feierte ein Fußballfest, das auch die Grünen positiv erwähnten. Neo-Trainer Peter Weingartmann: „Die erste Halbzeit war gut. Ärgerlich, dass beim 0:1 einer unserer Spieler nach einem Zweikampf am Boden lag und wir das bittere Tor kriegen. Wir haben viel umgesetzt – eine starke Leistung.“
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