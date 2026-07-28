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„Ich bin so dankbar“

Mit 24 Jahren! Skispringerin hört überraschend auf

Ski Nordisch
28.07.2026 06:01
Annika Belshaw nahm im Februar noch an den Olympischen Spielen teil.
Annika Belshaw nahm im Februar noch an den Olympischen Spielen teil.(Bild: AFP/APA/Javier SORIANO)
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Von krone Sport

Das kommt überraschend! Skispringerin Annika Belshaw, die im Februar noch an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte, beendet mit nur 24 Jahren ihre Karriere.

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„Ich bin so unendlich dankbar für alles, was mir dieser großartige Sport gegeben hat. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben“, verkündet die US-Amerikanerin ihre Entscheidung in den sozialen Medien.

In der vergangenen Saison hatte sie mit Platz sieben in Ljubno ihr bestes Weltcupergebnis gefeiert. Zum ersten Mal seit 2017 hatte eine US-Dame wieder den Sprung in die Top-10 geschafft.

Doch nun ist Schluss! Belshaw, deren jüngerer Bruder Erik ebenfalls Skispringer ist, möchte sich künftig auf andere Aufgaben konzentrieren.

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