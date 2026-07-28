Mit 24 Jahren! Skispringerin hört überraschend auf

Das kommt überraschend! Skispringerin Annika Belshaw, die im Februar noch an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte, beendet mit nur 24 Jahren ihre Karriere.
„Ich bin so unendlich dankbar für alles, was mir dieser großartige Sport gegeben hat. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben“, verkündet die US-Amerikanerin ihre Entscheidung in den sozialen Medien.
In der vergangenen Saison hatte sie mit Platz sieben in Ljubno ihr bestes Weltcupergebnis gefeiert. Zum ersten Mal seit 2017 hatte eine US-Dame wieder den Sprung in die Top-10 geschafft.
Doch nun ist Schluss! Belshaw, deren jüngerer Bruder Erik ebenfalls Skispringer ist, möchte sich künftig auf andere Aufgaben konzentrieren.
Eder sorgte für Paukenschlag
Auch beim ÖSV hatte es nach der Saison einen überraschenden Rücktritt gegeben: Lisa Eder beendete im April ihre Karriere. Ein Rückschlag für das rot-weiß-rote Team – 2025 hatten die langjährigen Leistungsträgerinnen Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer bereits einen Schlussstrich gezogen.
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