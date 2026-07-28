Auch diesen Klassiker haben die Bullen neu dabei!

Mit dem größten Umbruch der Bullen-Ära will Salzburg eine neue, erfolgreichere Zeit einläuten. Der Klub hat dabei aber nicht nur personelle Änderungen im Kader, auf der Trainerposition und im Betreuerstab vollzogen. Auch kulinarisch hat sich einiges getan.
Trainer, Mannschaft, Betreuerstab, sogar das Klublogo wurde – wenn auch nur minimal – verändert. Ex-Serienmeister Salzburg hat den größten Umbruch in der Red Bull-Ära fast hinter sich. Abgeschlossen ist der Umbau im Kader aber noch nicht ganz ...
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