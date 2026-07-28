Ariana Grande klagt gegen unbekannte Hacker

Die Täter sollen unveröffentlichte Musik, Videos und Fotos der Sängerin gestohlen und im Darknet verkauft haben. Allein im Jahr 2023 seien insgesamt 45 noch unveröffentlichte Songs vorzeitig im Internet aufgetaucht, so die Zeitschrift „People“.

Laut „Hollywood Reporter“ waren Hits wie „Fantasize“, „That Bitch is Mine“ und „White Tee“ betroffen. Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen, mit denen die Musikerin eng zusammenarbeitete.