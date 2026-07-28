Ariana Grande klagt gegen unbekannte Hacker

US-Popstar Ariana Grande geht juristisch gegen unbekannte Hacker vor. Die 33-Jährige habe in Los Angeles Klage eingereicht.
Die Täter sollen unveröffentlichte Musik, Videos und Fotos der Sängerin gestohlen und im Darknet verkauft haben. Allein im Jahr 2023 seien insgesamt 45 noch unveröffentlichte Songs vorzeitig im Internet aufgetaucht, so die Zeitschrift „People“.
Laut „Hollywood Reporter“ waren Hits wie „Fantasize“, „That Bitch is Mine“ und „White Tee“ betroffen. Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen, mit denen die Musikerin eng zusammenarbeitete.
Achtes Album noch im Juli
Im April hatte die Sängerin ihr neues Album „Petal“ (auf Deutsch: Blütenblatt) angekündigt. Ihr achtes Studioalbum soll am 31. Juli auf den Markt kommen. Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical „Wicked“ in der Rolle der Hexe Glinda von sich reden.
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