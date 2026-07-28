Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klartext von Legende

WM-Entsetzen: „So ein Team möchte ich nicht haben“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.07.2026 07:18
Lionel Messi und Co. sorgten bei der WM für positive und negative Schlagzeilen.
Lionel Messi und Co. sorgten bei der WM für positive und negative Schlagzeilen.(Bild: AP/Abbie Parr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Worte von Rudi Völler! Der DFB-Sportdirektor geht mit dem Vizeweltmeister hart ins Gericht: „Ich möchte keine Mannschaft haben, die spielt wie Argentinien. Das hat mit Fußball nichts zu tun.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit Aggressionen und Provokationen haben die Argentinier für Kopfschütteln bei der WM gesorgt. Nach der 0:1-Niederlage im Finale gegen Spanien ließen sich Leandro Paredes und Nahuel Molina auch noch zu Tätlichkeiten gegen spanische Spieler hinreißen.

Leandro Paredes attackierte unter anderem Spaniens Gavi.
Leandro Paredes attackierte unter anderem Spaniens Gavi.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

„Ich habe gesagt, dass wir als Deutschland besser verteidigen müssen. Da haben viele ja auch die Argentinier als Beispiel genommen. Das fand ich ein schlechtes Beispiel. Auf einmal waren die Argentinier das Maß aller Dinge. Die Diskussion fand ich ein bisschen scheinheilig“, meint Rudi Völler am Montag beim internationalen Trainer-Kongress der BDFL (Bund Deutscher Fußball-Lehrer) in Mainz.

Rudi Völler
Rudi Völler(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Mit der Spielweise von Argentinien kann sich der Sportdirektor des DFB nicht anfreunden. „Ja, sie sind Weltmeister und diesmal Vizeweltmeister geworden. Aber dieses Lob habe ich bei vielen tatsächlich nicht verstanden.“

Lob für Spanien und England
Zwei andere Nationen haben die deutsche Legende jedoch begeistert. „Spanien hat das Lob verdient und auch die Engländer haben sehr gut verteidigt“, betont der 66-Jährige.

Lesen Sie auch:
Schlechte Verlierer: Die argentinischen Spieler sorgten nach dem WM-Finale für einen Eklat. 
Drakonische Strafen?
WM-Skandal: „Beide Spieler für ein Jahr sperren!“
22.07.2026
Plötzlich wird es wild
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
20.07.2026
Nach Skandal im Finale
„Er lügt!“ Weltmeister attackiert Trainer-Rüpel
27.07.2026
Saftige Strafe droht
Ausraster im WM-Finale: Trainer-Rüpel wehrt sich
24.07.2026

Rücktrittsgedanken nach WM-Enttäuschung
Voller Tatendrang blickt Völler auf die kommende Ära unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. „Ich habe überlegt, ob es nach dieser WM noch Sinn macht, weiterzumachen, und habe gewackelt. Ich war nah dran“ gibt er zu. Das deutsche Team scheiterte bei der WM bereits im Sechzehntelfinale an Paraguay.

„Jürgen hat eine enorme Vita. Wenn er sagt, du musst dabeibleiben, freut mich das natürlich. Ich werde ihn auf meine Art unterstützen“, so Völler. Nach der EM 2028 – bis dahin gilt sein Vertrag – sei für ihn dann aber definitiv Schluss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.07.2026 07:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.014 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
156.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
151.171 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
1800 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1419 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
987 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Klartext von Legende
WM-Entsetzen: „So ein Team möchte ich nicht haben“
Hier im Video
Haaland reagiert auf irren Fan-Content über sich
„Etwas richtig Cooles“
WM: Spielerfrau enthüllt besonderes Messi-Geschenk
Nach Skandal im Finale
„Er lügt!“ Weltmeister attackiert Trainer-Rüpel
Karriere zu Ende
WM-Final-Schiedsrichter zieht einen Schlussstrich

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf