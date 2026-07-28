WM-Entsetzen: „So ein Team möchte ich nicht haben“

„Ich habe gesagt, dass wir als Deutschland besser verteidigen müssen. Da haben viele ja auch die Argentinier als Beispiel genommen. Das fand ich ein schlechtes Beispiel. Auf einmal waren die Argentinier das Maß aller Dinge. Die Diskussion fand ich ein bisschen scheinheilig“, meint Rudi Völler am Montag beim internationalen Trainer-Kongress der BDFL (Bund Deutscher Fußball-Lehrer) in Mainz.