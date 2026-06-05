Warum das Kollegengehalt vorerst geheim bleibt

Wer wissen will, was Kollegen verdienen, braucht noch Geduld: Die politische Einigung zur Entgelttransparenz-Richtlinie steht hierzulande weiterhin aus, doch damit ist Österreich im EU-Vergleich kein Ausreißer. Warum die Sozialpartner nicht auf einen grünen Zweig kommen und die Umsetzung stockt ...
Die EU-Lohntransparenzrichtlinie soll eigentlich einen klaren Schritt Richtung mehr Lohngerechtigkeit bringen: mehr Transparenz bei Löhnen und Gehältern, nachvollziehbare Entgeltstrukturen und ein besserer Schutz vor unbegründeten Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern. Kurz vor Ablauf der Frist der EU-Richtlinie am Sonntag zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Die Mitgliedstaaten sind teilweise weit von einer Umsetzung in nationales Recht entfernt, und auch in Österreich ist die politische Einigung immer noch offen.
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