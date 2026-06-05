Warum das Kollegengehalt vorerst geheim bleibt

Die EU-Lohntransparenzrichtlinie soll eigentlich einen klaren Schritt Richtung mehr Lohngerechtigkeit bringen: mehr Transparenz bei Löhnen und Gehältern, nachvollziehbare Entgeltstrukturen und ein besserer Schutz vor unbegründeten Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern. Kurz vor Ablauf der Frist der EU-Richtlinie am Sonntag zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Die Mitgliedstaaten sind teilweise weit von einer Umsetzung in nationales Recht entfernt, und auch in Österreich ist die politische Einigung immer noch offen.