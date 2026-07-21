Bär in Tirol: Zwei Sichtungen binnen weniger Tage

Binnen weniger Tage wurden in Pfunds im Tiroler Bezirk Landeck zwei Bärensichtungen gemeldet. Vonseiten des Landes heißt es, dass es bislang keine Hinweise gebe, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert. Die Monitoringmaßnahmen im betroffenen Gebiet seien bereits intensiviert worden.
Am vergangenen Samstag sei in der Nähe einer Alm im Gemeindegebiet von Pfunds eine Bärensichtung gemeldet worden. „In enger Zusammenarbeit mit dem Tiroler Jägerverband wurde im entsprechenden Gebiet am Sonntag eine Nachschau gehalten. Dabei konnten derzeit keine weiteren Hinweise auf die Anwesenheit eines Bären festgestellt werden“, informierte das Land.
Bereits am 10. Juli war jedoch ein Bär ebenfalls in einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Pfunds durch ein Spektiv aufgenommen worden.
Keine Hinweise auf Siedlungsnäherung
„Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden überprüft und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert“, so das Land weiter.
Monitoringmaßnahmen verstärkt
Um die Situation vor Ort bestmöglich beurteilen zu können, seien die Monitoringmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Jägerverband bereits weiter intensiviert worden, etwa durch zusätzliche Wildkameras und die Suche nach genetischem Probenmaterial.
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