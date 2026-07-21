Bär in Tirol: Zwei Sichtungen binnen weniger Tage

Am vergangenen Samstag sei in der Nähe einer Alm im Gemeindegebiet von Pfunds eine Bärensichtung gemeldet worden. „In enger Zusammenarbeit mit dem Tiroler Jägerverband wurde im entsprechenden Gebiet am Sonntag eine Nachschau gehalten. Dabei konnten derzeit keine weiteren Hinweise auf die Anwesenheit eines Bären festgestellt werden“, informierte das Land.