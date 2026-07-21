„Lang lebe nächste Königin“-Rufe für Elisabeth

Ganz in Weiß wurde sie zum Blickfang

Dass an diesem Tag alle Augen auf die Thronfolgerin gerichtet waren, lag auch an ihrem eleganten Auftritt. Elisabeth erschien in einem ärmellosen, weißen Blumenkleid von Carolina Herrera. Dazu trug sie einen außergewöhnlichen Canotier-Hut der belgischen Hutmacherin Fabienne Delvigne aus perlmuttweißer Bananenfaser – ein Look, der in den sozialen Netzwerken sofort gefeiert wurde.