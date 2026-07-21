„Lang lebe nächste Königin“-Rufe für Elisabeth

Eigentlich sollte Belgiens Nationalfeiertag König Philippe (66) gehören. Doch am Ende war klar: Der wahre Superstar des Tages war seine Tochter. Als Kronprinzessin Elisabeth (24) nach dem traditionellen Te Deum in der Brüsseler Kathedrale St. Michael und St. Gudula zu den wartenden Menschen trat, brach plötzlich lauter Jubel aus.
Immer wieder riefen Zuschauer: „Vive la future reine!“ – „Lang lebe die zukünftige Königin!“
So laut wie noch nie
Für Royal-Experten war das ein bemerkenswerter Moment. Der belgische Königshaus-Kenner Wim Dehandschutter veröffentlichte ein Video der Szene auf X und schrieb: „Zum ersten Mal höre ich diese Rufe am Nationalfeiertag so laut und so deutlich.“
Der Jubel kommt nicht von ungefähr. Laut einer aktuellen Umfrage von HLN, VTM Nieuws und RTL ist Elisabeth inzwischen das beliebteste Mitglied der belgischen Königsfamilie – sogar noch vor König Philippe und Königin Mathilde. Rund die Hälfte der Belgier würde sie gerne schon innerhalb der nächsten fünf Jahre auf dem Thron sehen.
Hier ist das Video, in dem Sie die Jubelrufe für die künftige Königin Elisabeth hören können:
Ganz in Weiß wurde sie zum Blickfang
Dass an diesem Tag alle Augen auf die Thronfolgerin gerichtet waren, lag auch an ihrem eleganten Auftritt. Elisabeth erschien in einem ärmellosen, weißen Blumenkleid von Carolina Herrera. Dazu trug sie einen außergewöhnlichen Canotier-Hut der belgischen Hutmacherin Fabienne Delvigne aus perlmuttweißer Bananenfaser – ein Look, der in den sozialen Netzwerken sofort gefeiert wurde.
Mit einem strahlenden Lächeln schüttelte die 24-Jährige unzählige Hände und nahm sich Zeit für die Menschen am Straßenrand. Genau dort wurden die spontanen Sprechchöre laut – ein ungewöhnlicher Moment für die belgische Monarchie.
Beliebt – obwohl sie kaum zu Hause war
Bemerkenswert ist Elisabeths Popularität vor allem deshalb, weil sie in den vergangenen Jahren nur selten in Belgien war. Stattdessen studierte sie zunächst in Oxford und zuletzt an der renommierten Harvard-Universität in den USA.
Nach ihrem Studienabschluss kündigte die Kronprinzessin sogar an, sich zunächst Zeit für ihre Zukunft nehmen zu wollen. Nach den intensiven Studienjahren wolle sie erst einmal Abstand gewinnen und in Ruhe überlegen, wie ihr weiterer Weg aussehen soll.
Die Belgier scheinen ihre Entscheidung allerdings längst getroffen zu haben. Der Jubel am Nationalfeiertag machte deutlich: Für viele ist Elisabeth schon heute die Königin von morgen.
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