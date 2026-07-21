Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royaler Superstar

„Lang lebe nächste Königin“-Rufe für Elisabeth

Royals
21.07.2026 14:06
Lang lebe die zukünftige Königin!“: Kronprinzessin Elisabeth wurde am belgischen ...
Lang lebe die zukünftige Königin!“: Kronprinzessin Elisabeth wurde am belgischen Nationalfeiertag von den Fans gefeiert. Gemeinsam mit König Philippe, Königin Mathilde und ihren Geschwistern zeigte sie sich nach dem Te Deum in Brüssel auf den Stufen der Kathedrale.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Eigentlich sollte Belgiens Nationalfeiertag König Philippe (66) gehören. Doch am Ende war klar: Der wahre Superstar des Tages war seine Tochter. Als Kronprinzessin Elisabeth (24) nach dem traditionellen Te Deum in der Brüsseler Kathedrale St. Michael und St. Gudula zu den wartenden Menschen trat, brach plötzlich lauter Jubel aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Immer wieder riefen Zuschauer: „Vive la future reine!“ – „Lang lebe die zukünftige Königin!“

So laut wie noch nie
Für Royal-Experten war das ein bemerkenswerter Moment. Der belgische Königshaus-Kenner Wim Dehandschutter veröffentlichte ein Video der Szene auf X und schrieb: „Zum ersten Mal höre ich diese Rufe am Nationalfeiertag so laut und so deutlich.“

Der Jubel kommt nicht von ungefähr. Laut einer aktuellen Umfrage von HLN, VTM Nieuws und RTL ist Elisabeth inzwischen das beliebteste Mitglied der belgischen Königsfamilie – sogar noch vor König Philippe und Königin Mathilde. Rund die Hälfte der Belgier würde sie gerne schon innerhalb der nächsten fünf Jahre auf dem Thron sehen.

Hier ist das Video, in dem Sie die Jubelrufe für die künftige Königin Elisabeth hören können: 

Ganz in Weiß wurde sie zum Blickfang
Dass an diesem Tag alle Augen auf die Thronfolgerin gerichtet waren, lag auch an ihrem eleganten Auftritt. Elisabeth erschien in einem ärmellosen, weißen Blumenkleid von Carolina Herrera. Dazu trug sie einen außergewöhnlichen Canotier-Hut der belgischen Hutmacherin Fabienne Delvigne aus perlmuttweißer Bananenfaser – ein Look, der in den sozialen Netzwerken sofort gefeiert wurde.

Mit einem strahlenden Lächeln schüttelte die 24-Jährige unzählige Hände und nahm sich Zeit für die Menschen am Straßenrand. Genau dort wurden die spontanen Sprechchöre laut – ein ungewöhnlicher Moment für die belgische Monarchie.

Ganz in Weiß zog Kronprinzessin Elisabeth alle Blicke auf sich. Mutter Königin Mathilde strahlte ...
Ganz in Weiß zog Kronprinzessin Elisabeth alle Blicke auf sich. Mutter Königin Mathilde strahlte in einem beigen Spitzendress von Natan, Schwester Eléonore setzte mit ihrem himmelblauen Sommerkleid von Toteme einen frischen Farbakzent beim royalen Auftritt vor der Kathedrale.(Bild: AFP/BENOIT DOPPAGNE)
Copilot said: Die künftige Königin genießt den Jubel: Kronprinzessin Elisabeth winkt den ...
Copilot said: Die künftige Königin genießt den Jubel: Kronprinzessin Elisabeth winkt den begeisterten Belgiern zu und stiehlt ihrem Vater am Nationalfeiertag die Show.(Bild: AFP/BENOIT DOPPAGNE)

Beliebt – obwohl sie kaum zu Hause war
Bemerkenswert ist Elisabeths Popularität vor allem deshalb, weil sie in den vergangenen Jahren nur selten in Belgien war. Stattdessen studierte sie zunächst in Oxford und zuletzt an der renommierten Harvard-Universität in den USA.

Nach ihrem Studienabschluss kündigte die Kronprinzessin sogar an, sich zunächst Zeit für ihre Zukunft nehmen zu wollen. Nach den intensiven Studienjahren wolle sie erst einmal Abstand gewinnen und in Ruhe überlegen, wie ihr weiterer Weg aussehen soll.

Lesen Sie auch:
König Philippe und Königin Mathilde von Belgien ließen ihre Tochter Elisabeth zum ...
Plant großes Abenteuer
Belgiens Elisabeth feierte ihren Harvard-Abschluss
28.05.2026
Palast muss eingreifen
Kronprinzessin Elisabeth wurde Opfer von Deepfakes
31.03.2026
Himmlischer Auftritt
Prinzessin Elisabeth im coolen Sternchen-Look!
18.12.2025

Die Belgier scheinen ihre Entscheidung allerdings längst getroffen zu haben. Der Jubel am Nationalfeiertag machte deutlich: Für viele ist Elisabeth schon heute die Königin von morgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
21.07.2026 14:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BelgienSt. Michael
RTL
NationalfeiertagKönigsfamilie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.626 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
145.731 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
135.977 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
937 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Österreich
Die Hundstage kommen: Das sagen die Prognosen
596 mal kommentiert
Kommt die nächste große Hitze?
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
575 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Mehr Royals
Royaler Superstar
„Lang lebe nächste Königin“-Rufe für Elisabeth
Königlicher Jubel
Spanische Königsfamilie feiert Spaniens WM-Sieg
Königin zeigt Farbe
Darum kam Letizia zum WM-Finale in Rot
Romantik in Monaco
Charlène überrascht mit innigem Tanz mit Albert
Queen im WM-Glaskasten
Fassungslose Letizia von Töchtern getrennt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf