Gewürgt und geschlagen: Mann (22) festgenommen

Beamte attackiert

Kurz darauf erfolgte die Festnahme. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 22-Jährige laut Exekutive aggressiv. Er beschimpfte und attackierte die Beamten. Während des Transports in die Justizanstalt randalierte er ebenfalls.