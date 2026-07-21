Gewürgt und geschlagen: Mann (22) festgenommen

Ein heftiger Streit in einer Wohnung in Wien-Ottakring endete Montagfrüh mit einer Festnahme. Ein 22-Jähriger schlug und würgte seine Lebensgefährtin. Die 24-Jährige rettete sich ins Badezimmer, schloss sich ein und verständigte sofort die Polizei.
Zu dem Vorfall kam es gegen 6.10 Uhr in einer Wohnung im 16. Bezirk. Laut Polizei schlug und würgte der 22-Jährige seine Lebensgefährtin während eines Streits. Der Frau gelang die Flucht ins Badezimmer, wo sie sich einschloss und den Polizeinotruf wählte.
Beamte attackiert
Kurz darauf erfolgte die Festnahme. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 22-Jährige laut Exekutive aggressiv. Er beschimpfte und attackierte die Beamten. Während des Transports in die Justizanstalt randalierte er ebenfalls.
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Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Der Mann wurde wegen Körperverletzung, fortgesetzter Gewaltausübung, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.
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