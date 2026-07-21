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Häusliche Gewalt

Gewürgt und geschlagen: Mann (22) festgenommen

Wien
21.07.2026 14:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Ein heftiger Streit in einer Wohnung in Wien-Ottakring endete Montagfrüh mit einer Festnahme. Ein 22-Jähriger schlug und würgte seine Lebensgefährtin. Die 24-Jährige rettete sich ins Badezimmer, schloss sich ein und verständigte sofort die Polizei.

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Zu dem Vorfall kam es gegen 6.10 Uhr in einer Wohnung im 16. Bezirk. Laut Polizei schlug und würgte der 22-Jährige seine Lebensgefährtin während eines Streits. Der Frau gelang die Flucht ins Badezimmer, wo sie sich einschloss und den Polizeinotruf wählte.

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Beamte attackiert
Kurz darauf erfolgte die Festnahme. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 22-Jährige laut Exekutive aggressiv. Er beschimpfte und attackierte die Beamten. Während des Transports in die Justizanstalt randalierte er ebenfalls. 

Hilfe für Betroffene:

Mehrere Anzeigen
Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Der Mann wurde wegen Körperverletzung, fortgesetzter Gewaltausübung, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.

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