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Jedoch ohne Juwelen

9 Monate nach Coup: Louvre-Galerie öffnet wieder

Ausland
21.07.2026 13:56
Der Balkon zur Apollo-Galerie nach dem Diebstahl zahlreicher Juwelen im Wert von 88 Millionen ...
Der Balkon zur Apollo-Galerie nach dem Diebstahl zahlreicher Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro.(Bild: AP/Thibault Camus)
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Von krone.at

Neun Monate nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl im Pariser Louvre soll der betroffene Museumsteil, die Apollo-Galerie, ab Mittwoch wieder zu besuchen sein. Juwelen sollen dort aber keine mehr ausgestellt werden.

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Über die Wiedereröffnung hatte zuvor die Zeitung „Le Parisien“ berichtet, die auch ein Interview mit Museumsdirektor Christophe Leribault führte. Ihm zufolge wurden die bei dem Diebstahl nicht entwendeten Juwelen aus der Apollo-Galerie an einen sicheren Ort gebracht.

„Wir werden für sie in einem anderen Teil des Museums einen sicheren Raum einrichten – einen fensterlosen Tresorraum“, kündigte er an. „Das bringt umfangreiche Bauarbeiten mit sich, aber wir müssen den idealen Standort finden und die Finanzierung klären.“

380.000 Objekte beherbergt die weltberühmte Kunstsammlung in Paris – etwa 35.000 davon sind ...
380.000 Objekte beherbergt die weltberühmte Kunstsammlung in Paris – etwa 35.000 davon sind ausgestellt.(Bild: AFP/MARTIN LELIEVRE)

Saal dient künftig als Prunkgalerie
Die Apollo-Galerie selbst soll ihre ursprüngliche Funktion aus dem 17. Jahrhundert wiedererlangen, nämlich die einer sogenannten Prunkgalerie.

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Bei dem spektakulären Juwelendiebstahl im Oktober 2025 waren vier Männer am helllichten Tage mithilfe eines Lastenaufzugs in besagte Galerie im Louvre eingedrungen.

Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro erbeutet
Sie erbeuteten einen Teil der französischen Kronjuwelen im Materialwert von 88 Millionen Euro – der ideelle Verlust ist noch größer. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen, aber die Beute wurde bis heute nicht gefunden.

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