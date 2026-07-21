„Lebenswandel“ ist jetzt Kriterium für Abschiebung

Ziel der SD ist es, die Zuwanderung auf das EU-Minimum zu begrenzen und die freiwillige Rückkehr zu fördern. Auch hohe Prämien von bis zu 55.000 Euro für Familien sollen für die Ausreise sorgen. Der Erfolg ist aber bisher gering, es gibt kaum Anträge. Ein radikaler SD-Vorschlag, die Prämie auf schwedische Staatsbürger auszuweiten, die ihren Pass abgeben, fand bisher keine parlamentarische Mehrheit.