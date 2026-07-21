Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Schweden-Gesetz

„Lebenswandel“ ist jetzt Kriterium für Abschiebung

Außenpolitik
21.07.2026 14:02
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Sergey Kamshylin - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz vor der Wahl hat Schweden sein Migrationsrecht deutlich verschärft. Das Kernstück ist das neue Kriterium des „Lebenswandels“. Doch die Opposition sieht darin eher Symbolpolitik und fürchtet eine willkürliche Anwendung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer keine „ordentliche Lebensweise“ nachweist, dem kann künftig der Aufenthaltstitel entzogen werden. Was als ordentlich gilt, ist aber nicht  genau definiert, was für massive Kritik und Rechtsunsicherheit sorgt.

Migrationsminister Johan Forssell verteidigt das Gesetz öffentlich: „Wer in Schweden lebt, darf dem Land nicht schaden.“ Für die meisten sei das selbstverständlich, aber es gebe eben Ausnahmen. Genau hier setze das Gesetz an, so Forssell.

Massive Kritik an neuem Gesetz
Die Opposition kritisierte die vagen Formulierungen als Einladung zur Willkür. Niels Paarup Petersen von der Zentrumspartei klagte: „Es ist nicht rechtssicher.“ Es wird befürchtet, dass Gerichte nun die „Arbeit der Regierung“ nachholen müssten.

Daten & Fakten

  • Ausländer in Schweden: Laut Zahlen des Statistikamtes (SCB) leben 2,2 Millionen Menschen in Schweden, die im Ausland geboren wurden. Das entspricht exakt 20,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.
  • Erweiterter Migrationshintergrund: Zählt man die in Schweden geborenen Personen mit ein oder zwei im Ausland geborenen Elternteilen hinzu, liegt der Anteil laut einer im März 2026 veröffentlichten SCB-Statistik bei 35,7 Prozent.

Künftig sollen neben schweren Straftaten auch Schulden, Sozialmissbrauch oder die Missachtung von Behörden zur Ausweisung führen können.  Behörden wie Polizei und Steueramt müssen Verstöße zudem an die Migrationsbehörde melden.

Eine geplante Meldepflicht von papierlosen Migranten für Schulen und Ärzte wurde aber wieder gestrichen, weil der gesellschaftliche, medizinische und juristische Widerstand im Vorfeld massiv war.

Schweden-Premier Ulf Kristersson
Schweden-Premier Ulf Kristersson(Bild: AFP/Jonathan NACKSTRAND)

Das Gesetz führte Medienberichten zufolge zu großer Verunsicherung unter Migranten. Das schwedische Zentralamt für Migration war um Beruhigung bemüht und betonte, dass „isolierte, kleinere Vorfälle“ keineswegs zur Abschiebung führen. Doch auch hier ist der Interpretationsspielraum groß. Es finde stets eine umfassende, rechtsstaatliche Einzelfallprüfung statt.

Treibende Kraft der umstrittenen Reform ist die bürgerliche Minderheitsregierung von Premier Ulf Kristersson, gestützt von den rechten Schwedendemokraten (SD). Eine harte Migrationspolitik ist zentraler Punkt ihres „Tidö-Abkommens“.

Ziel der SD ist es, die Zuwanderung auf das EU-Minimum zu begrenzen und die freiwillige Rückkehr zu fördern. Auch hohe Prämien von bis zu 55.000 Euro für Familien sollen für die Ausreise sorgen. Der Erfolg ist aber bisher gering, es gibt kaum Anträge. Ein radikaler SD-Vorschlag, die Prämie auf schwedische Staatsbürger auszuweiten, die ihren Pass abgeben, fand bisher keine parlamentarische Mehrheit.

Lesen Sie auch:
Schweden hat in den letzten Jahren Mühe, die zunehmenden Schießereien, die Drogenkriminalität ...
Gefahr in Chat-Apps
Bub (11) in Schweden als Auftragskiller angeheuert
02.12.2024
Für Morde usw.
Dänemark: Kriminelle rekrutieren junge Schweden
20.08.2024
Kampf gegen Banden
Schwedische Polizei darf nun auf Verdacht handeln
08.11.2024

Schweden kämpft gegen Bandenkriminalität
Die Verteilung der Bevölkerung mit ausländischem Hintergrund konzentriert sich weiterhin massiv auf spezifische urbane Räume. In den vergangenen Jahrzehnten bildeten sich etwa in Malmö oder im Süden von Stockholm Parallelgesellschaften. Bandenkriminalität ist in diesen Gebieten laut behördlichen Angaben ein riesiges Problem. 

Durch eine erhebliche Verschärfung der schwedischen Migrationspolitik verzeichnete das Land im August 2024 eine historische Trendwende. Erstmals seit über 50 Jahren erfasste Schweden eine Netto-Auswanderung (mehr Menschen wandern aus als ein), und die Asylanträge sanken auf den niedrigsten Stand seit Ende der 1990er Jahre.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
21.07.2026 14:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.626 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
145.731 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
135.977 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
937 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Österreich
Die Hundstage kommen: Das sagen die Prognosen
596 mal kommentiert
Kommt die nächste große Hitze?
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
575 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Mehr Außenpolitik
Brief an Stiftungsrat
„Für dumm verkauft“: Neuer Streit um ORF-Wahl
Neues Schweden-Gesetz
„Lebenswandel“ ist jetzt Kriterium für Abschiebung
Minus von 44 Prozent
Asylanträge gingen im ersten Halbjahr zurück
Wirbel in Frankreich
Werden verbotene Pestizide wieder zugelassen?
Optik „nicht optimal“
Kleingärten-Ermittlungen gegen Nevrivy eingestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf