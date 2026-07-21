Defekt an der Pumpe?
Hotelgäste bei Baden im Pool in Spanien vergiftet
In Spanien sind bei ungefähr 60 Hotelgästen nach dem Baden im Pool Vergiftungserscheinungen aufgetreten. Darunter waren auch Kinder und ältere Menschen. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt, das sie inzwischen wieder verlassen konnten. Schuld könnte ein Defekt an der Pumpe sein.
Betroffen waren vor allem Urlauberinnen und Urlauber aus Großbritannien. Inzwischen seien alle wieder wohlauf, sagte ein Sprecher der regionalen Gesundheitsbehörde in Andalusien (Spanien). Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Defekt an der Pumpe, die Chlor und Säure in das Schwimmbecken einleitet, den Zwischenfall verursacht haben. Dabei seien möglicherweise giftige Gase freigesetzt worden, hieß es, und das habe wohl die Vergiftungserscheinungen ausgelöst.
Die genaue Ursache wird laut den Behörden der Provinz Málaga noch untersucht. Der betroffene Pool des Hotels wurde nach dem Vorfall gesperrt. Vergiftungen in Schwimmbädern können laut Fachleuten entstehen, wenn die Chlor- und pH-Dosierungen nicht korrekt eingestellt sind und dadurch reizende oder giftige Stoffe freigesetzt werden. Mögliche Folgen seien Augen- und Schleimhautreizungen sowie Atemwegs- oder Magen-Darm-Beschwerden.
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