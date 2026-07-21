Hotelgäste bei Baden im Pool in Spanien vergiftet

Betroffen waren vor allem Urlauberinnen und Urlauber aus Großbritannien. Inzwischen seien alle wieder wohlauf, sagte ein Sprecher der regionalen Gesundheitsbehörde in Andalusien (Spanien). Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Defekt an der Pumpe, die Chlor und Säure in das Schwimmbecken einleitet, den Zwischenfall verursacht haben. Dabei seien möglicherweise giftige Gase freigesetzt worden, hieß es, und das habe wohl die Vergiftungserscheinungen ausgelöst.