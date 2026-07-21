Fußgängerin (85) nach Lkw-Unfall in Lebensgefahr

Dramatische Szenen spielten sich Montagvormittag in Wien-Wieden ab. Eine 85-jährige Fußgängerin wurde von einem Lkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Zeugen eilten der Pensionistin sofort zu Hilfe.
Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 11.15 Uhr in der Plößlgasse. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Lenker eines Lkw zunächst aus einer Parklücke auf die Fahrbahn und setzte das Fahrzeug anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurück.
85-Jährige wollte Straße überqueren
Dabei erfasste der Lkw die 85-jährige Passantin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau kam zu Sturz und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zeugen des Unfalls leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten den Notruf.
Die Berufsrettung Wien versorgte die Pensionistin notfallmedizinisch und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt.
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