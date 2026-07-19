Die Hundstage kommen: Das sagen die Prognosen

Besonders in Südspanien dürften die Temperaturen damit wieder stark steigen – „Höchstwerte von über 40 Grad“ seien zu erwarten, in Südfrankreich um 35 Grad, so der Wetterexperte. Allerdings ist die Hitze offenbar nicht gekommen, um länger zu bleiben. „Bereits zum Wochenende wird dieses Hoch nach derzeitigem Stand allerdings von einem Tief verdrängt, die Temperaturen gehen dort dann wieder zurück.“