„Für dumm verkauft“: Neuer Streit um ORF-Wahl

Warum Westenthaler teilweise recht hat

Westenthaler hat mit dem Vorwurf der Geheimniskrämerei recht, wiederum aber auch nicht, denn der Stiftungsrat hat nun definiert, wie er bei den Ernennungen vorgehen will, erfuhr die „Krone“. Demnach werden in der kommenden Woche die Kandidatinnen und Kandidaten gesichtet. Clemens Pig zieht dazu je einen Personalberater aus der Schweiz und aus Deutschland bei. Grundlage der Bewertung sind Scoreboards, auf denen die Bewerber nach definierten Kriterien bewertet werden. 105 Personen haben ihr Interesse bekundet, einige für mehrere Positionen.