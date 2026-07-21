Doppel-Reform: ÖTV sendet Beschwerdebrief an ATP

Besseres Zeitmanagement als Lösung?

Für Jurij Rodionov gehört das Doppel einfach zum Tenniszirkus dazu. „Ich finde es schade. Natürlich kann man sagen, dass die Doppelspieler die Trainingsplätze wegnehmen, dass die viel kosten, aber es gehört zum Tennissport.“ Einwände von Single-Spielern versteht er so nicht. „Die Einzelspieler sollen sich mal beruhigen. Das sind ja trotzdem Spieler. Natürlich, wenn zwei Doppelspieler am Samstag eine Stunde allein auf dem Center Court bekommen, wenn die am Dienstag spielen, dann sage ich auch: Ihr spielt in drei Tagen.“ Jedenfalls scheint die Lösung durchaus in einem gut durchdachten Zeitmanagement der Turnierleitung oder Vorschriften durch die ATP zu liegen.