Emotionale Worte nach umstrittener WM-Aktion

Seither war es still um den Schweizer geworden, bis er selbst nun auf Instagram das Schweigen gebrochen hat. „Es hat einige Zeit gedauert, bis ich diese Niederlage wirklich verarbeitet habe. Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde“, so Embolo und weiter: „Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren. Die Schweiz verdient große Momente, und wir werden weiter kämpfen, um sie euch zu bescheren.“