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„Von ganzem Herzen“

Emotionale Worte nach umstrittener WM-Aktion

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.07.2026 14:14
In diesem Fall war Argentiniens Leandro Paredes (rechts) nicht der Übeltäter.
In diesem Fall war Argentiniens Leandro Paredes (rechts) nicht der Übeltäter.(Bild: AP/Ashley Landis)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

„Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde“, schreibt ein noch immer frustrierter Breel Embolo auf Instagram. Der Schweizer war im WM-Viertelfinale gegen Argentinien (1:3 nach Verlängerung) unangenehm aufgefallen, als er versucht hatte, ein Foul zu schinden. Dafür sah er schließlich die Gelb-Rote Karte und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. 

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In dieser Szene war es einmal nicht Argentiniens Leandro Paredes, der für eine umstrittene Aktion sorgte. Wenngleich die WM-Skandalnudel auch hier beteiligt war. Denn im Viertelfinale gegen die Schweiz rückte ein Zweikampf zwischen dem Argentinier und Embolo in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

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Es lief die 72. Minute beim Stand von 1:1 als der Schweizer plötzlich abhob und sich beschwerte. Schiedsrichter Joao Pinheiro zückte die Gelbe Karte und verwarnte Paredes, ehe der VAR einschritt und auf Grundlage der neuen Regel zur „Spielverwechslung“ intervenierte. Denn die Wiederholung zeigte, dass Paredes den Schweizer gar nicht berührt hatte. Eine dreiste Schwalbe!

„Hat einige Zeit gedauert“
Folglich nahm der Unparteiische die Gelbe Karte gegen Paredes zurück, zeigte sich stattdessen Embolo, der wiederum – bereits mit Gelb belastet – durch die Ampelkarte vom Platz gestellt wurde. Die Schweiz musste fortan in Unterzahl bestehen und schied schließlich nach Verlängerung aus. Auf Embolo prasselte viel Kritik ein.

Seither war es still um den Schweizer geworden, bis er selbst nun auf Instagram das Schweigen gebrochen hat. „Es hat einige Zeit gedauert, bis ich diese Niederlage wirklich verarbeitet habe. Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde“, so Embolo und weiter: „Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren. Die Schweiz verdient große Momente, und wir werden weiter kämpfen, um sie euch zu bescheren.“ 

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Auf die umstrittene Aktion selbst ging der 29-Jährige dabei nicht explizit ein, wandte sich vielmehr emotional an alle Fans in der Heimat: „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir euch während dieser Weltmeisterschaft stolz gemacht haben.“ Selbst mit seiner unrühmlichen Aktion – die WM-Kampagne der Eidgenossen konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. 

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