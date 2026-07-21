Trikot von Salzburger Verkaufshit in Deutschland

Das erste Jahr hat Fußballprofi Felix Strauss bei Jahn Regensburg hinter sich. In dieser kurzen Zeit entwickelte sich der Salzburger sehr schnell zum Publikumsliebling. Nach einer unzufriedenstellenden Spielzeit soll es in der kommenden Saison deutlich besser laufen.
Das eine oder andere Angebot trudelte bei Felix Strauss in diesem Sommer zwar ein. Nach einer Zeit des Nomadentums hat der Fußballprofi vor einem Jahr bei Jahn Regensburg aber wieder eine fußballerische Heimat gefunden. „Ich fühle mich extrem wohl hier“, erklärt der Salzburger. Das spüren auch die Fans, die ihn in der Vorsaison schon schätzten.
Nach nur einem Jahr entwickelte sich der 25-Jährige jetzt aber zum absoluten Publikumsliebling der Jahn-Fans. Beim neuen Heimtrikot („viele haben gesagt, dass es das schönste seit langem ist“) ist die Beflockung mit der Nummer 4 und dem Namen des „Ösis“ drauf der Verkaufshit schlechthin. Mehr als 50 Prozent der verkauften Trikots mit einer Spielerbeflockung tragen den Namen Strauss. „Das ehrt mich sehr“, weiß es der Tennengauer zu schätzen.
In der kommenden Spielzeit, die am 8. August mit dem Auswärtsspiel bei seinem Ex-Klub Viktoria Köln beginnt, will er dieses Vertrauen mit sportlicher Leistung zurückzahlen. Tabellenplatz 13 in der Vorsaison entsprach nicht den Vorstellungen des Klubs, wie Strauss betont: „Wir wollen heuer eine gute Rolle spielen.“ Seine Rolle könnte die des Kapitäns sein. In seinem ersten Jahr war er schon „Vize“. Gut möglich also, dass der Innenverteidiger nach dem Abgang des etatmäßigen Teamleaders in dieser Hierarchie nach oben rückt. In den Vorbereitungsspielen, die laut Strauss gut liefen, wurde ihm diese Ehre bereits zuteil . . .
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