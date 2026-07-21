Trikot von Salzburger Verkaufshit in Deutschland

In der kommenden Spielzeit, die am 8. August mit dem Auswärtsspiel bei seinem Ex-Klub Viktoria Köln beginnt, will er dieses Vertrauen mit sportlicher Leistung zurückzahlen. Tabellenplatz 13 in der Vorsaison entsprach nicht den Vorstellungen des Klubs, wie Strauss betont: „Wir wollen heuer eine gute Rolle spielen.“ Seine Rolle könnte die des Kapitäns sein. In seinem ersten Jahr war er schon „Vize“. Gut möglich also, dass der Innenverteidiger nach dem Abgang des etatmäßigen Teamleaders in dieser Hierarchie nach oben rückt. In den Vorbereitungsspielen, die laut Strauss gut liefen, wurde ihm diese Ehre bereits zuteil . . .