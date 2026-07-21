Drittes Todesopfer nach schwerem Unfall auf A1

Ärzte kämpften um ihr Leben

Der 74-jährige Lenker und der 44-jährige Beifahrer, beide aus Deutschland, starben noch an der Unfallstelle. Die 82-Jährige, die auf der Rückbank saß, wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins Kepler-Universitätsklinikum nach Linz geflogen. Dort kämpften die Ärzte zunächst um ihr Leben – nun ist auch sie ihren schweren Verletzungen erlegen.