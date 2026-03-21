Vom Hobby zum Investment: Warum Sammeln boomt

Sammeln wird zum Investment

Besonders deutlich wird der Trend bei Trading Cards. Neue Sets von Pokémon, Magic oder One Piece sorgen aktuell für enormen Andrang, viele Produkte sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Doch statt sie zu öffnen, lassen viele Sammler die Boxen bewusst versiegelt. Das sorgt jedoch unter vielen Sammlern in der Community für Ärger.