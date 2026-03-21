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Vom Hobby zum Investment: Warum Sammeln boomt

Viral
21.03.2026 10:00
LEGO & Trading Cards: Warum Sammler auf Wertsteigerung hoffen.
LEGO & Trading Cards: Warum Sammler auf Wertsteigerung hoffen.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER, Irina Stöckl)
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Von Irina Stöckl

Pokémon-Karten, limitierte LEGO-Figuren oder McDonald's-Sammelaktionen – was früher als Nerd-Hobby galt, ist heute ein lukrativer Investmentmarkt. Auf TikTok werden Karten live geöffnet, seltene Stücke erzielen Rekordpreise, und große Marken setzen gezielt auf Nostalgie und Sammeltrieb. Der Trend zeigt: Sammeln ist längst mehr als ein Hobby – es ist Popkultur, Community und für viele sogar Investment.

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Der Boom hat mehrere Gründe. Einer davon ist Nostalgie: Viele junge Erwachsene kaufen heute genau das, was sie als Kinder begeistert hat – von Pokémon über Comics bis hin zu Figuren. „Der 90er-Jahre-Vibe erlebt aktuell ein starkes Comeback“, bestätigt auch McDonald's Österreich. Gleichzeitig spielt Social Media eine entscheidende Rolle: „Was online passiert, prägt unmittelbar, was Menschen begeistert und sammeln.“

Limitierte Auflagen sorgen für Wertsteigerung
Limitierte Produkte werden dabei bewusst knapp gehalten – und genau das macht sie so begehrt. Ob Sammelaktionen bei Fast-Food-Ketten oder exklusive Drops großer Marken, wie LEGO: Oft sind die Stücke in kürzester Zeit vergriffen.

Zitat Icon

Was online passiert, prägt unmittelbar, was Menschen begeistert und sammeln.

Bild: Mc Donalds Österreich

Sammeln wird zum Investment
Besonders deutlich wird der Trend bei Trading Cards. Neue Sets von Pokémon, Magic oder One Piece sorgen aktuell für enormen Andrang, viele Produkte sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Doch statt sie zu öffnen, lassen viele Sammler die Boxen bewusst versiegelt. Das sorgt jedoch unter vielen Sammlern in der Community für Ärger.

Die gesamte Sammlung der Mc Donalds Friends Collection wird auf Verkaufsplattformen teilweise ...
Die gesamte Sammlung der Mc Donalds Friends Collection wird auf Verkaufsplattformen teilweise für 30 bis 40 Euro weiterverkauft.(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)

Szene hat sich verändert
Im Wiener „Spielraum“-Shop zeigt sich, wie sehr sich die Szene verändert hat. „Trading Card Games sind vor drei, vier Jahren gesellschaftsfähig geworden“, sagt Betreiber Emanuel Burtscher. Heute gehe es nicht mehr nur ums Spielen, sondern immer öfter auch um Wertsteigerung.

(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Unglaubliche Verkaufssummen
Einzelne Karten werden gegradet, eingeschweißt und wie Wertanlagen behandelt. Manche erzielen dabei unglaubliche Summen. So sorgte etwa Influencer und Boxer Logan Paul für Schlagzeilen, als er eine extrem seltene Pokémon-Karte für mehrere Millionen Dollar kaufte – und damit den Hype zusätzlich befeuerte.

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Trotzdem bleibt der Kern emotional: „Im Endeffekt ist jede Karte ein Kartonstück. Aber der Mythos rundherum macht es dann aus, dass sie etwas wert ist“, so Burtscher.

„Pack Openings“ auf Social Media trenden
Eine zentrale Rolle spielt Social Media. Millionen Menschen verfolgen sogenannte „Pack Openings“, bei denen Karten live ausgepackt werden – immer in der Hoffnung auf den großen Fund. Genau dieser Mix aus Spannung, Nostalgie und möglichem Gewinn macht den Reiz aus.

Für Händler ist der Andrang deutlich spürbar. Bei beliebten Releases bilden sich sogar Warteschlangen. Gleichzeitig versuchen viele Shops, den Weiterverkauf durch sogenannte „Scalper“ zu verhindern, indem sie Produkte pro Person limitieren.

(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

LEGO als Wertanlage?
Doch nicht nur Karten boomen. Auch LEGO setzt gezielt auf Sammelleidenschaft – etwa mit neuen, limitierten Pokémon-Sets. Viele Fans kaufen diese nicht nur zum Bauen, sondern lassen sie originalverpackt, in der Hoffnung auf eine spätere Wertsteigerung.

Das Prinzip ist immer dasselbe: bekannte Marken, limitierte Auflagen und ein emotionaler Bezug. Ob Karten, Figuren oder Bausteine – gesammelt wird heute oft mit Blick auf die finanzielle Zukunft.

Sammeln bleibt Leidenschaft
Trotz aller Preise und Hypes bleibt Sammeln für viele vor allem eines: Leidenschaft. Es geht um Erinnerungen, um Community – und um dieses besondere Gefühl, etwas Seltenes zu besitzen. Aus einem einfachen Spiel ist längst ein globaler Markt geworden.

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