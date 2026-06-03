Speicherkrise: SK Hynix will Produktion verdoppeln

Wegen der weltweiten Lieferengpässe für Speicher und der dadurch rasant steigenden Preise eilt die Branche von Rekordgewinn zu Rekordgewinn. Inzwischen liegen die Börsenwerte von Hynix, Samsung und dem US-Wettbewerber Micron bei jeweils mehr als einer Billion Dollar (858,66 Milliarden Euro).