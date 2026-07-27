Gefährder-Überwachung wird auf neue Beine gestellt

So soll die Überwachung funktionieren

Wie könnte so etwas in der Praxis aussehen? Es kann nicht nur der Gefährder ein elektronisches Band tragen. Auch die gefährdete Frau oder die gemeinsamen Kinder müssten ein gekoppeltes Gerät bei sich haben. „Das geht aber nur mit Zustimmung des potenziellen Opfers“, betont die Ministerin. Nähert sich der Gefährder auf weniger als die erlaubten 100 Meter, „gibt es bei der Polizei einen Alarm“. Die Beamten sollten dann schnell reagieren: „Die Polizei ruft das mögliche Opfer sofort an und fragt, ob es sich gefährdet fühlt.“ Denn, so Sporrer: „Es kann auch ein Fehlalarm sein.“