„Beifahrer“ des Berliner Attentäters wieder frei

Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen übernommen hat, geht aber weiterhin davon aus, dass B. Mithelfer bzw. Mitwisser hatte. Der Amokfahrer selbst konnte am Sonntagabend von der Polizei aufgespürt werden. Beim Zugriff durch das Sondereinsatzkommando wurde der 21-Jährige vom SEK erschossen, nachdem der Gesuchte mit einer Stichwaffe auf die Beamten losgestürmt war.