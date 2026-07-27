Autolenker (72) überfährt betagten Freund – tot

Durch die Aneinanderkettung unglücklichster Umstände ist ein 88-Jähriger in der Nacht auf Montag im Wiener Bezirk Döbling ums Leben gekommen. Der Senior wurde von seinem Freund (72), der ihm eigentlich helfen wollte, überfahren.
Die beiden Männer waren am Sonntag gemeinsam unterwegs. Gegen 1 Uhr brachte der 72-Jährige seinen betagten Freund mit seinem E-Auto nach Hause.
In der Zahnradbahnstraße hielt er auf der Fahrbahn vor einer Garageneinfahrt kurz an und half dem 88-Jährigen aus dem Auto. Anschließend stieg der 72-Jährige wieder in das Fahrzeug, um es auf einem regulären Parkplatz abzustellen. Der Mann wollte seinen Freund nämlich noch in die Wohnung begleiten.
Beim Umparken überrollt
Just in dem Moment, in dem der 72-Jährige umparkte, kam der 88-Jährige jedoch zu Sturz und wurde vom Fahrzeug seines Freundes überrollt. Für den Senior kam jede Hilfe zu spät – er erlag seinen schweren Verletzungen.
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