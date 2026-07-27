Autolenker (72) überfährt betagten Freund – tot

In der Zahnradbahnstraße hielt er auf der Fahrbahn vor einer Garageneinfahrt kurz an und half dem 88-Jährigen aus dem Auto. Anschließend stieg der 72-Jährige wieder in das Fahrzeug, um es auf einem regulären Parkplatz abzustellen. Der Mann wollte seinen Freund nämlich noch in die Wohnung begleiten.