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„Ist nicht wahr ...“

Nehammer kontert FPÖ-Attacke zu „Gas-Märchen“

Innenpolitik
27.07.2026 10:40
Mit Industrieminister von Abu Dhabi, Sultan Ahmed Al Jaber (l.), vereinbarte Bundeskanzler Karl ...
Mit Industrieminister von Abu Dhabi, Sultan Ahmed Al Jaber (l.), vereinbarte Bundeskanzler Karl Nehammer im Oktober 2022 die Lieferung von Flüssiggas.(Bild: APA/BKA/DRAGAN TATIC)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Als „Gas-Märchen“ kritisiert die FPÖ eine Jahre zurückliegende Reise des damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Golfstaaten, um Energielieferungen für Österreich zu sichern. Denn für viele Flugkilometer sei wenig Gas geflossen. Nehammer kontert.

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„Es ist nicht wahr, nur weil es von der FPÖ behauptet wird“, schrieb er in einem Posting auf X. „Wir haben damals ein Schiff mit LNG vereinbart. Und genau das ist auch geschehen“, betonte der jetzige Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (siehe unten).

Das im Oktober 2022 vereinbarte Schiff erreichte im Dezember 2023 den Hafen von Rotterdam. An Bord waren 137.000 Kubikmeter Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG). Sie wurden im Hafenterminal umgewandelt und ins europäische Pipeline-System eingespeist.

Keine langfristigen Gas-Verträge
Immerhin reichte die Menge aus, um 65.000 Haushalte für ein Jahr zu versorgen. Dabei blieb es aber offenbar auch. Langfristige Gas-Lieferverträge zwischen Österreich und den Golfstaaten gibt es nicht, wie aus der Beantwortung durch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) der parlamentarischen Anfrage der FPÖ hervorgeht.

Einige der Golfstaaten seien zwar relevante Energielieferanten und „strategische Partner für Österreich“, so Hattmannsdorfer. Sie würden aber „keine relevanten LNG-Mengen nach Europa bzw. Österreich liefern“. Katar habe vergangenes Jahr mehr als zehn Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa exportiert, was 3,7 Prozent der gesamten europäischen Gasimporte entspreche.

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Rückkehr zu Russen-Gas ausgeschlossen
Viel lieber würden die Freiheitlichen wieder Gas aus Russland beziehen. Der Wirtschaftsminister betonte, dass es keine Überlegungen gebe, den Ausstieg aus russischem Erdgas zurückzunehmen, „schon allein deswegen, da die Russische Föderation in den letzten 20 Jahren Energielieferungen mehrmals von sich aus unterbrochen und als Druckmittel eingesetzt hat.“

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