Diese Branchen stehen jetzt besonders unter Druck

Mehr Unternehmenszusammenschlüsse

Wenn ein Unternehmen nicht gut läuft, wird üblicherweise versucht, es zu restrukturieren, sprich finanzielle und organisatorische Veränderungen vorzunehmen, wie Entlassungen, die Ausgliederung von einzelnen Prozessen in ein anderes Unternehmen oder die Änderung des Geschäftsmodells. Laut den befragten Fachleuten werden in so einem Fall häufig die Kreditvereinbarungen angepasst. Zudem würden die Insolvenz und Liquidation an Bedeutung gewinnen. 18 Prozent der Befragten nannten diese Maßnahmen für das erste Halbjahr 2026 als häufigste Lösung. Zudem gebe es mehr Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen.