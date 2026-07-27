Lilli Tagger macht in einem Jahr 474 Plätze gut

Maruska: „Riesengroßes Lebenszeichen“

Die Frauen geben im rot-weiß-roten Spitzen-Tennis im Einzel mehr und mehr den Ton an, während bei den Männern zuletzt in Kitzbühel keiner gegen einen ausländischen Gegner gewonnen hat und es keinen Top-100-Spieler gibt. Österreichs Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska freut der Höhenflug und auch der erste WTA-Turniersieg seit 13 Jahren: „Das ist ein riesengroßes Lebenszeichen des österreichischen Damen-Tennis. Ich denke, dass Lillis Reise mal sehr weit gehen kann. Man muss ihr aber die Zeit geben. Da gibt es noch viele Sachen, an denen sie mit ihrem Team arbeitet.“