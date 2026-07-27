Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tickets gewinnen

Operetten-Abend in bezaubernder Burgkulisse

Gewinnspiele
27.07.2026 10:15
Ein herrlicher Blick auf die Aiserbühne
Ein herrlicher Blick auf die Aiserbühne(Bild: © Tourismusverband Donau Oberösterreich | LM Media)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Die „Krone“ lädt zur Event-Reihe „Classic Pure“ und verlost Tickets für die Operette „Giuditta“ am 8. und 9. August auf der Aiserbühne in Schwertberg. Gleich hier mitspielen!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mystische Atmosphäre, ein ehemaliger Steinbruch und eine burgähnliche Bühnenanlage machen die Aiserbühne in Schwertberg zum ganz besonderen Erlebnis für Kultur-Fans. Viele kennen diese märchenhafte Location noch gar nicht, in der sich klassische Vorstellungen gleich noch einmal authentischer anfühlen. Mit der Event-Reihe „Classic Pure“ bringen die Veranstalter heuer gleich zwei Stücke auf die Aiserbühne: Gestartet wurde mit „Le Nozze di Figaro“ und am 8. und 9. August wird es mit der Operette „Giuditta“ von Franz Lehár romantisch.

Operetten-Fans freuen sich auf Giuditta von Franz Lehár.
Operetten-Fans freuen sich auf Giuditta von Franz Lehár.(Bild: harald fuchs)
Giuditta in märchenhafter Kulisse erleben.
Giuditta in märchenhafter Kulisse erleben.(Bild: © Tourismusverband Donau Oberösterreich | LM Media)

Ein kleiner Tipp am Rande… 
Beginn der Open-Air-Shows ist jeweils um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Da es nach dem herrlich-schönen Sonnenuntergang vor der Aiserbühne zu kühlen Sommerabenden kommen kann, empfiehlt sich die Mitnahme von kleinen Decken. Wer dabei sein will im mittelalterlichen Ambiente in Schwertberg, der kann sich jetzt noch Tickets unter oeticket.com sichern oder hier am Gewinnspiel teilnehmen, denn wir verlosen 5x2 Tickets jeweils für 8. und 9. August. Teilnahmeschluss ist der 3. August um 9 Uhr. Alle Infos: www.classic-pure.at.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
27.07.2026 10:15
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
180.283 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
147.171 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
140.672 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2245 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1407 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf