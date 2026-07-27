Operetten-Abend in bezaubernder Burgkulisse

Ein kleiner Tipp am Rande…

Beginn der Open-Air-Shows ist jeweils um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Da es nach dem herrlich-schönen Sonnenuntergang vor der Aiserbühne zu kühlen Sommerabenden kommen kann, empfiehlt sich die Mitnahme von kleinen Decken. Wer dabei sein will im mittelalterlichen Ambiente in Schwertberg, der kann sich jetzt noch Tickets unter oeticket.com sichern oder hier am Gewinnspiel teilnehmen, denn wir verlosen 5x2 Tickets jeweils für 8. und 9. August. Teilnahmeschluss ist der 3. August um 9 Uhr. Alle Infos: www.classic-pure.at.