Operetten-Abend in bezaubernder Burgkulisse

Die „Krone“ lädt zur Event-Reihe „Classic Pure“ und verlost Tickets für die Operette „Giuditta“ am 8. und 9. August auf der Aiserbühne in Schwertberg. Gleich hier mitspielen!
Mystische Atmosphäre, ein ehemaliger Steinbruch und eine burgähnliche Bühnenanlage machen die Aiserbühne in Schwertberg zum ganz besonderen Erlebnis für Kultur-Fans. Viele kennen diese märchenhafte Location noch gar nicht, in der sich klassische Vorstellungen gleich noch einmal authentischer anfühlen. Mit der Event-Reihe „Classic Pure“ bringen die Veranstalter heuer gleich zwei Stücke auf die Aiserbühne: Gestartet wurde mit „Le Nozze di Figaro“ und am 8. und 9. August wird es mit der Operette „Giuditta“ von Franz Lehár romantisch.
Ein kleiner Tipp am Rande…
Beginn der Open-Air-Shows ist jeweils um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Da es nach dem herrlich-schönen Sonnenuntergang vor der Aiserbühne zu kühlen Sommerabenden kommen kann, empfiehlt sich die Mitnahme von kleinen Decken. Wer dabei sein will im mittelalterlichen Ambiente in Schwertberg, der kann sich jetzt noch Tickets unter oeticket.com sichern oder hier am Gewinnspiel teilnehmen, denn wir verlosen 5x2 Tickets jeweils für 8. und 9. August. Teilnahmeschluss ist der 3. August um 9 Uhr. Alle Infos: www.classic-pure.at.