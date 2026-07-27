Nach Notfall-Drama: Superstar wieder in der Klinik

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jonathan Owens zeigt sich Biles dort im OP-Hemd, erklärte aber lediglich, dass sie sich einem medizinischen Eingriff unterzogen habe. Weder die Art des Eingriffs noch die zugrunde liegende Erkrankung gab die 29-jährige US-Amerikanerin bekannt. Und das am Geburtstag ihres Mannes, dem NFL-Profi von den Indianapolis Colts.