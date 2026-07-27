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Nach Notfall-Drama: Superstar wieder in der Klinik

Sport-Mix
27.07.2026 10:34
Turn-Star Simone Biles bei den ESPY Awards in New York
Turn-Star Simone Biles bei den ESPY Awards in New York(Bild: AP/Yuki Iwamura)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wieder zittern um Turn-Superstar Simone Biles! Nach ihrem dramatischen Notfall vor einigen Wochen postete die siebenfache Olympiasiegerin nun erneut ein Foto aus dem Krankenhaus.  

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Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jonathan Owens zeigt sich Biles dort im OP-Hemd, erklärte aber lediglich, dass sie sich einem medizinischen Eingriff unterzogen habe. Weder die Art des Eingriffs noch die zugrunde liegende Erkrankung gab die 29-jährige US-Amerikanerin bekannt. Und das am Geburtstag ihres Mannes, dem NFL-Profi von den Indianapolis Colts.

„Beinahe gestorben“
Erst Anfang Juni berichtete Biles von einer lebensbedrohlichen medizinischen Situation. Damals schrieb sie, sie sei „beinahe gestorben“ und habe eine der schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens durchgemacht. Weitere Einzelheiten wolle sie erst veröffentlichen, wenn sie dazu bereit sei. Bis heute hält sie an dieser Entscheidung fest.

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Biles hat sieben Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. 2021 holte sie in Tokio trotz mentaler Probleme Bronze am Schwebebalken. Nach zweijähriger Pause meldete sie sich 2023 mit zwei WM-Titeln zurück und wurde 2024 in Paris dreimal Olympiasiegerin – von einem neuerlichem Comeback ist derzeit aber keine Rede ...

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