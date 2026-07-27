Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen

„Apollo 12“ wurde von zwei Blitzen getroffen

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Rakete kurz nach dem Start vom Blitz getroffen wurde. Berühmt ist der Blitzschlag, der die „Saturn V“-Rakete traf, die die Mondmission „Apollo 12“ der NASA beförderte – die zweite Mission, bei der je Astronauten auf dem Erdtrabanten landeten. Tatsächlich wurde die Rakete damals sogar zweimal von einem Blitzgetroffen.