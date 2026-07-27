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Nach Skandal im Finale

„Er lügt!“ Weltmeister attackiert Trainer-Rüpel

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.07.2026 10:35
Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala brannten nach dem WM-Finale die Sicherungen durch.
Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala brannten nach dem WM-Finale die Sicherungen durch.(Bild: Krone-Collage/x.com/MadridSports_, AFP/AL BELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Skandal im WM-Finale steht Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala heftig unter Beschuss. Jetzt bezichtigt Spaniens Weltmeister Dani Olmo den Hitzkopf der Lüge.

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Roberto Ayala präsentierte sich nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien als schlechter Verlierer: Der Co-Trainer der Argentinier schlug nach der 0:1-Niederlage Dani Olmo mit der Hand ins Gesicht.

Anschließend hatte er seinen Wutausbruch damit begründet, auf eine Äußerung Olmos reagiert zu haben.

Konter von Olmo
Das will wiederum Olmo nicht auf sich sitzen lassen. „Wer sich zwar entschuldigt, aber einen Schlag damit rechtfertigt, dass dieser eine Reaktion auf eine Bemerkung gewesen sei, der meint es sicher nicht ernst – denn er lügt“, schimpft der Barcelona-Star gegenüber der Zeitung „Diari de Terrassa“. 

Dani Olmo
Dani Olmo(Bild: EPA/SERGIO PEREZ)

Und der Spanier ergänzt: „Was uns wirklich ausmacht, ist nicht der Fehler, sondern der Mut, ihn mit Demut, Ehrlichkeit und Würde einzugestehen.“

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