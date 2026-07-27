„Er lügt!“ Weltmeister attackiert Trainer-Rüpel

Konter von Olmo

Das will wiederum Olmo nicht auf sich sitzen lassen. „Wer sich zwar entschuldigt, aber einen Schlag damit rechtfertigt, dass dieser eine Reaktion auf eine Bemerkung gewesen sei, der meint es sicher nicht ernst – denn er lügt“, schimpft der Barcelona-Star gegenüber der Zeitung „Diari de Terrassa“.