Respekt auf Almen: Kühe sind keine Streicheltiere!

Das Expertentrio hat Fakten parat: So behäbig Kühe wirken, die Routine und stressfreies Wiederkäuen lieben – so erstaunlich schnell sind sie auf den Beinen, wenn Gefahr naht. Mit ihren bis zu 800 Kilogramm können sie 40 km/h schnell laufen! Und durch lautes Schreien oder zu viel Nähe in Angst geraten. Zumal das Tier nur zwei Meter weit klar sieht – alles andere ist verschwommen. Da wird allein von der Bewegung her selbst ein Minihund schnell zum gefürchteten Raubtier.