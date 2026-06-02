EU plant Anschlag auf Rechte von Flugpassagieren

Nach geltendem Recht erhalten Fluggäste ab einer Verspätung von mehr als drei Stunden:

250 Euro bei Flügen bis 1500 km

250 Euro bei Flügen bis 1500 km 400 Euro bei Flügen zwischen 1500 und 3500 km

400 Euro bei Flügen zwischen 1500 und 3500 km 600 Euro bei Flügen ab 3500 km

Laut aktuellem Vorschlag bleibt zwar die dreistündige Grenze, doch die Ausgleichsleistung sinkt massiv: