Wenn Tauben alles andere als Friedenssymbole sind

Eigentlich gelten sie ja als das Friedenssymbol schlechthin. In Krems wird ihnen diese Rolle aber derzeit wohl eher nicht zugedacht. Denn die Tauben in der Stadt sorgen im Jahr vor der Gemeinderatswahl für politische Streitigkeiten.

Ärger über Verschmutzung

Eine Taubenplage ortet die ÖVP vor allem im Bereich des Bahnhofs. „Massive Verschmutzungen durch Vogelkot prägen hier das Ortsbild“, klagte Gemeinderat Patrick Mitmasser. Im Gemeinderat forderte Mitmasser jüngst ein Maßnahmenpaket gegen die gurrenden Vogelschwärme: „Der Bahnhofsplatz ist ein Eingangstor in die Stadt.“ Es dürfe nicht sein, dass dort „Verschmutzung, Geruchsbelästigung und Verwahrlosung zum Dauerzustand werden“. Dass SPÖ und FPÖ den Antrag ablehnten, gefährde die Lebensqualität in Krems, wettert die ÖVP.