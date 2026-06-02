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Gegen Herzog und Co.

Superstar Ronaldinho kickt im Klagenfurter Stadion

Fußball International
02.06.2026 03:57
Spektakulär! Im September läuft Ronaldinho im Klagenfurter Stadion auf.
Spektakulär! Im September läuft Ronaldinho im Klagenfurter Stadion auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Kein Scherz! Superstar Ronaldinho läuft im September in Klagenfurt auf, der zweimalige Weltfußballer kommt zu einem Legendenmatch gegen Andi Herzog und Co.! Der Wiener Eventmanager Yunus Emre Akkaya plant zudem, noch weitere Ex-Stars ins Wörthersee-Stadion zu holen. 

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Ronaldo de Assis Moreira. Seines Zeichens zweifacher Weltfußballer (2004 und 2005), Weltmeister 2002, Champions-League-Sieger 2006 mit Barcelona, zweifacher spanischer Meister – und vor allem eines: ein echter Zauberer mit dem Ball am Fuß. In seiner aktiven Karriere von 1998 bis 2015 verzückte der Brasilianer mit seinen Dribblings und Tricks die Massen. Heute kann man den 46-Jährigen buchen – für Veranstaltungen aller Art.

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