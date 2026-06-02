Superstar Ronaldinho kickt im Klagenfurter Stadion

Ronaldo de Assis Moreira. Seines Zeichens zweifacher Weltfußballer (2004 und 2005), Weltmeister 2002, Champions-League-Sieger 2006 mit Barcelona, zweifacher spanischer Meister – und vor allem eines: ein echter Zauberer mit dem Ball am Fuß. In seiner aktiven Karriere von 1998 bis 2015 verzückte der Brasilianer mit seinen Dribblings und Tricks die Massen. Heute kann man den 46-Jährigen buchen – für Veranstaltungen aller Art.