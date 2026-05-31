Bald AfD-Ministerpräsident?: So denkt Deutschland

AfD muss erst einmal Koalitionspartner finden

Landes-Ministerpräsidenten in Deutschland werden nicht direkt gewählt, entscheidend für die Regierungs- und Koalitionsmöglichkeiten ist das sogenannte Zweitstimmenergebnis der Parteien. Es legt die Mehrheitsverhältnisse im Landtag fest. Da die AfD laut Umfragen bisher keine absolute Mehrheit erreicht, müsste sie Bündnispartner finden. Andere Parteien schließen Kooperationen aber aus, die sogenannte „Brandmauer“ gegen die extreme Rechte.