Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweifel an Brandmauer

Bald AfD-Ministerpräsident?: So denkt Deutschland

Außenpolitik
31.05.2026 14:13
Sachsen-Anhalt: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund lag zuletzt in einer Umfrage mit 41 Prozent ...
Sachsen-Anhalt: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund lag zuletzt in einer Umfrage mit 41 Prozent weit vor der CDU.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen hält es inzwischen für wahrscheinlich, dass die AfD in absehbarer Zeit erstmals einen Ministerpräsidenten stellen wird. Das geht aus einer neuen Umfrage hervor.

0 Kommentare

Demnach rechnen fast 70 Prozent in den nächsten Monaten mit der Wahl mindestens eines Ministerpräsidenten der Rechtsaußenpartei AfD. Das ergab eine Umfrage des Instituts INSA für die Zeitung „Bild am Sonntag“.

41 Prozent erwarten nach den Landtagswahlen im Herbst demnach einen Regierungschef der AfD in einem Bundesland, 28 Prozent sogar Ministerpräsidenten der Partei in mehreren Bundesländern. Nur 16 Prozent glauben nicht daran.

Drei Wahlen im September
Im September wird in den östlichen Bundesländern Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt. In Sachsen-Anhalt lag die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD um ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund in einer Umfrage zuletzt mit 42 Prozent weit vor der CDU von Ministerpräsident Sven Schulze, die nur auf 24 Prozent kam.

In Mecklenburg-Vorpommern lag die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Enrico Schult laut einer Befragung vom Mai zuletzt bei 36 Prozent – vor der SPD um Regierungschefin Manuela Schwesig, die bei 27 Prozent gesehen wurde.

In Berlin erreichte die AfD einer Umfrage von Ende April zufolge 18 Prozent und lag dort in etwa gleichauf mit der CDU des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner sowie den Grünen und der Linkspartei.

Einen Ministerpräsidenten der AfD gab es noch nie, die mögliche Wahl der Partei an die Spitze einer Landesregierung wird mit großer Sorge betrachtet. Die Innenminister mehrerer der Ländern forderten jüngst Vorkehrungen, um Risiken für Sicherheit und Demokratie zu minimieren. Begründet wird dies unter anderem durch den Verweis auf Kontakte von AfD-Vertretern zu autoritären Staaten und rechtsextremen Organisationen.

AfD muss erst einmal Koalitionspartner finden
Landes-Ministerpräsidenten in Deutschland werden nicht direkt gewählt, entscheidend für die Regierungs- und Koalitionsmöglichkeiten ist das sogenannte Zweitstimmenergebnis der Parteien. Es legt die Mehrheitsverhältnisse im Landtag fest. Da die AfD laut Umfragen bisher keine absolute Mehrheit erreicht, müsste sie Bündnispartner finden. Andere Parteien schließen Kooperationen aber aus, die sogenannte „Brandmauer“ gegen die extreme Rechte.

Lesen Sie auch:
Marcel Reif macht sich große Sorgen über das Erstarken der AfD. 2024 hielt er eine viel ...
„Kriegen es nicht hin“
Wegen AfD: Kult-Moderator denkt ans Auswandern
21.05.2026
Kanzler unten durch
AfD steigt auf höchsten jemals gemessenen Wert
19.05.2026
Freude über Höhenflug
Kreml-Gesandter nennt AfD „Hoffnung für Deutsche“
16.05.2026

Dass andere Parteien jegliche Zusammenarbeit mit und Unterstützung der AfD anlehnen, sehen der Umfrage zufolge 45 Prozent als Vorteil für die Partei. 30 Prozent der Befragten sehen dies nicht so, 25 Prozent sind mit Blick auf die Wirkung der sogenannte Brandmauer unentschieden. Das Institut INSA befragte am Donnerstag und Freitag deutschlandweit 1003 Menschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
31.05.2026 14:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
117.547 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
111.415 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
101.017 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1355 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1191 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1006 mal kommentiert
Archivbild
Mehr Außenpolitik
Fronten verhärtet
Bundesheer: ÖVP lehnt SPÖ-Vorstoß ab ++ Neos sauer
Zweifel an Brandmauer
Bald AfD-Ministerpräsident?: So denkt Deutschland
Abelas Kalkül ging auf
Sieg für Sozialdemokraten in kleinstem EU-Land
„Geht sich nicht aus“
Brenner: Dornauer attackiert Mattle und Ex-Partei
Krone Plus Logo
Allgäuer zieht Bilanz:
„Die harte Oppositionsarbeit war nicht meine Welt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf