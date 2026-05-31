14-Jährige von Freund (30) brutal niedergeprügelt

Schock in den Morgenstunden des Samstags: Eine 14-Jährige wurde vor einer Trafik in Wien-Floridsdorf schwer verletzt am Boden liegend entdeckt. Das Mädchen war offenbar zusammengebrochen und wies Verletzungen im Gesicht und am Hals auf. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte sofort den Polizeinotruf.
Als die Polizei der Inspektion Trillergasse eintraf, schilderte die Jugendliche schockierende Details: Ihr 30-jähriger Freund soll sie geschlagen, gewürgt und in den Bauch getreten haben. Zudem habe er ihr Mobiltelefon beschädigt. Die Berufsrettung Wien versorgte das Mädchen notfallmedizinisch und brachte sie anschließend ins Spital.
Zeuge half, den Täter auszuforschen
Zunächst machte die 14-Jährige keine genauen Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters. Doch mithilfe eines Zeugen gelang es der Polizei rasch, den Mann auszuforschen.
Mit Unterstützung der WEGA festgenommen
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen österreichischen Staatsbürger. Er wurde mit Unterstützung der WEGA in seiner Wohnung festgenommen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
In der ersten Einvernahme zeigte sich der Mann lediglich hinsichtlich der Beschädigung des Handys geständig, die Vorwürfe wegen Gewalt und Tritten bestreitet er jedoch. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Nach der Vernehmung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen angezeigt.
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