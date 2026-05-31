„Die harte Oppositionsarbeit war nicht meine Welt“

„Krone“: Werden Sie der Politik noch in irgendeiner Form erhalten bleiben

Daniel Allgäuer: Nein, ich werde kein politisches Amt mehr bekleiden. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung werde ich aber den Mitgliedern der Vorarlberger FPÖ auch als Mitglied im Landesparteivorstand weiterhin zur Verfügung stehen. Wobei ich mir fest vorgenommen habe, mich mit Ratschlägen zurückzuhalten.