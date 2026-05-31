„Die harte Oppositionsarbeit war nicht meine Welt“

Im Juli wird das FPÖ-Urgestein Daniel Allgäuer als Landesrat in Vorlarlberg zurücktreten. Im großen Interview mit der „Krone“ blickt der 61-jährige Feldkircher auf sein politisches Wirken zurück. Er spricht über Konsenspolitik, Jörg Haider und seine Pläne für den Ruhestand.
„Krone“: Werden Sie der Politik noch in irgendeiner Form erhalten bleiben
Daniel Allgäuer: Nein, ich werde kein politisches Amt mehr bekleiden. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung werde ich aber den Mitgliedern der Vorarlberger FPÖ auch als Mitglied im Landesparteivorstand weiterhin zur Verfügung stehen. Wobei ich mir fest vorgenommen habe, mich mit Ratschlägen zurückzuhalten.
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