Wenn sich Sonnenstrom staut, zeigt der Trafo „rot“

Der eine Nachbar kann überschüssigen Sonnenstrom einspeisen, der andere nicht. Und ganze Regionen in Oberösterreich dürfen keine neue PV-Energie ins 110-kV-Netz liefern und müssen, so gut es geht, alles selbst verbrauchen. Im Sonnen-Mai war das für die meisten unmöglich. Die „Krone“ auf Ursachensuche.
Die Sonne stand im Mai fast täglich ungetrübt am Himmel – die etwa 100.000 Photovoltaikanlagen in Oberösterreich konnten in dieser Zeit – zumindest rechnerisch – die 1,8 Gigawatt Leistung, die in unserem Bundesland benötigt wird, alleine stemmen.
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