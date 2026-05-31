Wenn sich Sonnenstrom staut, zeigt der Trafo „rot“

Der eine Nachbar kann überschüssigen Sonnenstrom einspeisen, der andere nicht. Und ganze Regionen in Oberösterreich dürfen keine neue PV-Energie ins 110-kV-Netz liefern und müssen, so gut es geht, alles selbst verbrauchen. Im Sonnen-Mai war das für die meisten unmöglich. Die „Krone“ auf Ursachensuche.