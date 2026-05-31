Linke ÖH lädt Ex-Terrorist (55) auf Wiener Uni ein

14 Jahre Häftling in Guantánamo

In den USA galt er als Schlüsselfigur mit Kontakten zu Osama bin Laden. Die Regierung warf ihm vor, einer der Hauptakteure des 11. September 2001 gewesen zu sein. Er sollte drei der vier Piloten für Al-Kaida organisiert haben. Von 2002 bis 2016 war Slahi Häftling in Guantánamo, aber ohne Anklage. Während seiner Gefangenschaft schrieb der heute 55-Jährige ein Tagebuch über seine Erfahrungen, das später zu einem internationalen Bestseller wurde. Er beschrieb etwa, wie er über die vielen Jahre hindurch gefoltert wurde.